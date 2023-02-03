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Pencere siliyordu. Beton zemine düştü

Pencere camlarını silerken 11'inci kattan beton zemine düşen Emine Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Gök'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 20:35
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Kahramanmaraşta cam silen kadın 11 inci kattan düştü

Pencere siliyordu. Beton zemine düştü
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Kahramanmaraş'ta, cam silerken 11'inci kattan düşen Emine Gök (45), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yirmiikigün Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Emine Gök, iddiaya göre, binanın 11'inci katında pencere camlarını silerken beton zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Emine Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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