Konteyner ev diye kâğıt gibi ev göndermişler. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza

Kahramanmaraş’ta meydana gelen fırtınada, depremzedeler için kurulan konteyner evlerin kağıt gibi parçalandığı ortaya çıktı.

Konteyner ev diye kâğıt gibi ev göndermişler. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza

Deprem felaketinin büyük yıkıma enden olduğu Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen fırtınada evlerin çatılarının yanı sıra depremzedelerin yaşadığı çadırların uçmasına neden oldu.

Bölgeden gelen bilgilere göre fırtınada çatılardan kopan ağır parçalar çadır kente düştü. Fırtınada bazı vatandaşların yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video farklı bir tartışmanın açılmasına neden oldu. Videoda Deprem bölgesinde kurulan bir konteyner evin kağıt gibi parçalandığı neden oldu. Söz konusu video, konteyner evlerin ne kadar sağlam olduğunun sorgulanmasına neden oldu.

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