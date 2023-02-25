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Kahramanmaraş'ta kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu tutuldu

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kolonlarına ekleme yapılan ve taş doldurulan binaya az hasarlı raporu tutuldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 23:26
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Kahramanmaraş'ta kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu tutuldu

Kahramanmaraş'ta kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu tutuldu
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İHA - Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından kentte çok sayıda yapı yıkılırken, birçok yapıda da ağır hasar meydana geldi. Depremden sonra Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi 10022 Sokak üzerinde bulunan Gündoğdu Apartmanı’nda da hasar meydana gelirken, apartman sakinleri birinci kat kolonundaki açıklardan baktıklarında taşıyıcı kolonlara ekleme yapıldığını ve taş ile doldurulduğunu gördü.

Yapılan tespitlerde tutulan az hasarlı raporuna itiraz eden apartman sakinleri, sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını istiyor.

Apartmanın daha 2 yıllık olduğunu ve sokakta sadece kendi apartmanlarının hasar gördüğünü söyleyen bina sakini Ebubekir Gök, “Burası 2 senelik bir bina. Depremde ev üzerimize uçacak gibi hissettik biz. Yıkılacak zannettik ve kendimizi dışarı attık. Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılış ve taş doldurulmuş. Zaten yakından bakınca da görünüyor. Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu binaya da az hasarlı vermişler. Bu nasıl oluyor da az hasarlı veriliyor? Kolonlar hep çatlak, üzerinde de taş dolu. Bu binada bundan sonra oturmak için artık can güvenliğimizin olacağını zannetmiyorum ben. Biz bu binayı yapan ve yapımına izin veren herkese gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Biz bunu yapanların cezasını almalarını istiyoruz. Bu mahallede bundan başka hasarlı bir bina yok. Sağa sola bakıldığı zaman da görülüyor. Tabi burada müteaahitlerin payı var ve binamızın yöneticisi kaç kere aramasına rağmen telefonlarımıza da bakmıyor. İlgilenmiyorlar da yani” dedi.

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