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SGK uzmanı EYT’lileri uyardı. Bunu yapmadan emekli olamazsınız

EYT’de gözler 28 Şubat günü toplanacak TBMM’ye çevrilmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:45
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. EYT'de bunu yapmayan emekli olamaz

SGK uzmanı EYT’lileri uyardı. Bunu yapmadan emekli olamazsınız
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TBMM Genel Kurulu, bazı milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararıyla 28 Şubat Salı günü toplanma kararı almıştı. TBMM Genel Kurulu'nun ilk olarak Emeklilikte Yaşa takılanlar ( EYT) düzenlemesini görüşmesi bekleniyor.

MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EYT düzenlemesi TBMM'den geçerse, yasanın mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'liler, başvurularını yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabilecek.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI EYT’DEN YARARLANABİLECEK

Meclis'e gelecek yasa teklifiyle birlikte, EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bu düzenlemeden yararlanabilecek.

EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

ERDURSUN: EYT'DE BUNU YAPMAYAN EMEKLİ OLAMAYACAK

Son gelişmelerden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Erdursun, “SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar” dedi ve gerekli şartları belirtti:

- EYT'lilerin öncelikle işten çıkışları yapılacak, çıkış sonrası emeklilik talebinde bulunabilecekler,

- Emeklilik sonrası Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile tekrar giriş yapılabilir.

Son olarak Özgür Erdursun EYT’lilere şu uyarıda bulundu: “EYT’liler, ‘EYT Yasası’ mecliste onaylanacak, cumhurbaşkanı imzalayacak, resmî gazetede yayımlanacak ondan sonra emeklilik için müracaatta bulunacaksınız! Resmî gazetede yayımlanmadan emeklilik müracaatında bulunamazsınız…”

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