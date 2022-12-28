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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. 

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:42
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş merkez Aksu Doruklar kavşağında meydana geldi.

H.D. idaresindeki 46 S 0327 plakalı aracıyla şehir merkezi istikametinden Aksu Doruklar ışıklı kavşağında M.Y. idaresindeki 46 ABC 050 plakalı araçla çarpıştı. KGYS kameralarına yansıyan kazada, 46 ABC 050 plakalı araçta bulunan sürücü M.Y. ve M.Y. hayatını kaybederken, D.Y. ve diğer araçta bulunan H.D., Z.B., D.M. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

 

(Kaynak: İHA)

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