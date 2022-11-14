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Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken dönüş yapmak isteyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:56
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi ile Kümbet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi’nden dönüş yapmak isteyen Karadede I. yönetimindeki 46 VK 329 plakalı traktörle şehir merkezinden Nurhak kavşağı yönüne ilerleyen Şeref E.’nin kullandığı 46 AAB 603 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Döne E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Traktör sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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