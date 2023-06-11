Zuckerberg'ten sonra Elon Musk da Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğünü beğenmedi: UFO ve uzaylılar ile iletişime geçin

Geçtiğimiz günlerde Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü olan Apple Vision Pro'yu beğenmediğini dile getirerek "benim istediğim bu değil" demişti. Şimdi de Elon Musk, gözlüğü beğenmediğini belirterek "UFO ve uzaylılar ile iletişime geçin" dedi.

Zuckerberg'ten sonra Elon Musk da Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğünü beğenmedi: UFO ve uzaylılar ile iletişime geçin

Apple Vision Pro sanal gerçeklik deneyimi yaşatan gözlüğünü tanıttı.

Gözlük 3499 dolarlık fiyatı ile dikkat çekti. Bu durum Elon Musk’a bile çok geldi.

Elon Musk, Vision Pro hakkındaki görüşünü esprili bir fotoğrafla dile getirdi. İş insanı Musk, Apple gözlüğünün 3499 dolar olduğunu ve halüsinojenik mantarların ise sadece 20 dolara satıldığına dikkat çekti. Mantarların paketinde ise “UFO ve uzaylılar ile iletişime geçin” ifadesinin yer alması gözlerden kaçmadı.

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ZUCKERBERG: BENİM İSTEDİĞİM BU DEĞİL

Mark Zuckerberg Apple Vision Pro hakkında şu açıklamaları yaptı:

”Apple nihayet karma gözlüğünü duyurdu, bu yüzden biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Ne göndereceklerini gerçekten merak ediyordum. Ve açıkçası henüz görmedim, bu yüzden onunla oynadıkça ve ne olduğunu ve insanların onu nasıl kullandığını gördükçe daha fazla şey öğreneceğim.

İlk başta gördüğüm kadarıyla, iyi haber şu ki, ekiplerimizin daha önce keşfetmediği ve düşünmediği hiçbir sihirli çözüm yok. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekranla gittiler, tüm teknolojilerinden yedi kat daha pahalı ve şimdi o kadar çok enerji gerektiriyor ki, artık onu kullanmak için bir pile ve ona bağlı bir kabloya ihtiyacınız var.

Ama bakın, duyurularının şirketlerimizin buna getirdiği değerler ve vizyondaki farkı gerçekten çok önemli. Ürünlerimizin mümkün olduğunca herkes tarafından erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için yenilik yapıyoruz ve bu, yaptığımız işin temel bir parçası. On milyonlarca Quest sattık.

Daha da önemlisi, metaverse ve varlık vizyonumuz temelde sosyaldir. İnsanların yeni yollarla etkileşim kurması ve yeni şekillerde daha yakın hissetmesiyle ilgilidir. Cihazımız aynı zamanda aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Aksine, gösterdikleri her demo, tek başına bir kanepede oturan bir kişiydi. Demek istediğim, bu, bilgi işlemin geleceğinin vizyonu olabilir, ama benim istediğim bu değil.

Buna nasıl yaklaştığımız konusunda gerçek bir felsefi fark var. Ve orada ne ortaya koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda birçok yönden iyimser oldu. Ama eğlenceli bir yolculuk olacak.”

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