Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı

Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Kahvenin sağlığa olan etkileri hakkında yapılan araştırmalar, günde bir veya iki fincan kahve içmenin yaşam kalitesini artırabileceğini ve kronik hastalıklardan koruyabileceğini gösterdi.
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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 1

Eskiden birçok bilim insanı kahvenin sağlığa zarar verdiğini düşünüyordu ama zamanla kahvenin faydaları ortaya çıktı.

Bu faydalardan en dikkat çekici olanı, kahve içenlerin Tip 2 diyabet riskinin düşmesi.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 2

Birçok büyük ölçekli çalışma, günde 3-4 fincan kahve içenlerin, çok az veya hiç kahve içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığını ortaya koydu.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 3

Ancak kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların çoğu, nedensellik değil, ilişkisellik gösteren büyük gözlemsel çalışmalar. Bu da, sonuçları başka bir faktörün etkilemiş olabileceği ihtimalini doğuruyor.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 4

Belki de kahve içenler, daha çok egzersiz yapma, daha az alkol tüketme, daha sağlıklı yeme veya sağlıklarını iyileştirecek diğer alışkanlıklara sahip olma ihtimali daha yüksektir. Fakat, bilim insanları bu diğer yaşam tarzı faktörlerini hesaba kattıklarında da kahvenin diyabete karşı koruma sağladığı görülüyor.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 5

Bu koruma etkisi, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da bir milyondan fazla kişinin katıldığı, kadın erkek, genç yaşlı, sigara içen ve içmeyen, obezitesi olan ve olmayan kişileri kapsayan çok sayıda çalışma ile destekleniyor.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 6

Kahve, metabolizmamızı etkileyen yüzlerce bileşen içeren bir içecektir. Bu bileşenlerden bazıları, özellikle kahveye alışkın olmayanlar için, kan basıncını, kan şekerini ve insülin duyarlılığını artıran ve vücudun stres tepkisini tetikleyen kafeindir. Bu, kahvenin sağlığa zararlı olduğu yönündeki eski inancın kaynağıdır. Ancak, kahveye düzenli olarak maruz kalan vücut, bu etkilere karşı tolerans geliştirir ve kahvenin diğer faydalı özellikleri ön plana çıkar.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 7

Kahve, polifenol adı verilen ve sağlığa yararlı olduğu bilinen bitki bileşikleri bakımından zengindir. Polifenoller, iltihabı azaltır, hücre ve DNA hasarını önler ve insülin duyarlılığını ve kan şekeri kontrolünü iyileştirir. Kahve ayrıca lif içerir, bu da sindirim sağlığına katkıda bulunur. Kahve, sebzeler gibi, polifenol ve lif kaynağı olarak görülebilir. Kahve içmek, karaciğer ve pankreas gibi organların işlevini koruyarak diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kahvenin olumsuz yan etkileri de vardır.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 8

Uykusuzluk, anksiyete, baş ağrısı, mide rahatsızlığı gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, hamile kadınlar için fazla kahve içmek riskli olabilir.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 9

Bu nedenle, sağlıklı yetişkinlerin günde dört veya beş fincandan fazla kahve içmemesi önerilir.

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Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı 10

Kahve içmeyi sevmiyorsanız, başlamak için zorlanmayın. Ama eğer seviyorsanız, sabah kahvenizin sadece lezzetli ve enerji verici olmadığını, aynı zamanda sağlığınıza da iyi geldiğini unutmayın.

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