Kahve içmek şeker hastalığına şifa mı oluyor? Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı

Kahve, polifenol adı verilen ve sağlığa yararlı olduğu bilinen bitki bileşikleri bakımından zengindir. Polifenoller, iltihabı azaltır, hücre ve DNA hasarını önler ve insülin duyarlılığını ve kan şekeri kontrolünü iyileştirir. Kahve ayrıca lif içerir, bu da sindirim sağlığına katkıda bulunur. Kahve, sebzeler gibi, polifenol ve lif kaynağı olarak görülebilir. Kahve içmek, karaciğer ve pankreas gibi organların işlevini koruyarak diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kahvenin olumsuz yan etkileri de vardır.