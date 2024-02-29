Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler

"Paranızı iade edemeyiz. Kahve makinasının yerine çay makinası verelim" dediler ortalık karıştı.

Ünlü bir markadan kahve makinası alan kadın memnun kalmayınca ürünü iade etti. Verilen cevapta "15 gün içinde paranız geri yatırılacak" dendi. O süre geçince soluğu alışveriş yaptığı AVM'de alan kadın parasının iadesini istedi. Verilen cevap "Kahve makinası yerine çay makinası verilim" olunca sinirler gerildi, müşteri kadın ile ünlü markanın çalışanı arasında tartışma çıktı. Müşteri kadın, yetkili kişinin “bu ne ya böyle ödemiyoruz paranı bıktık senden bir daha gelme” dediği ve küfür ettiği öne sürdü. O anları kahve makinasının parasını geri almaya çalışan kadın saniye saniye kaydetti.