Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 9.100,27 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 37,91 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 9.100,27 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve hem de holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile ulaştırma oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.062,36 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade edene analistler bugün yurt içinde gözler açıklanan yüzde 4,5'lük büyüme oranına çevrildi.

ŞİMŞEK BREZİLYA'DA

Brezilya'da G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'le görüştü.Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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