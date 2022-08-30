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Herkes evinde bu hatayı yapıyor. Mutfaklardaki büyük tehlike

​​​​​​​Uzmanlar özellikle kahve makinelerinde yapılıp içilen kahve makinelerinin temizliğine vurgu yaptı. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kahve tiryakilerine bu konuyla ilgili kötü haber verildi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:06
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Kahve makinesi kullananlar dikkat. Kahve makineleri bakteri saçıyor. Kahve makinesi temizliği

Herkes evinde bu hatayı yapıyor. Mutfaklardaki büyük tehlike
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Yasemin.com’un haberine göre; Yapılan bir araştırma, kahve makineleri banyoların kapı kollarından daha fazla mikrop taşıdığını ortaya çıkardı. Evlerde ve işyerlerinde bulunan kahve makineleri her gün sürekli kullanıldıkları için mikrop yuvası haline gelmekte olduğu bildirildi. Ayrıca kahve makinelerinin içinde üreyen bakteriler hem demlediğiniz kahvenin lezzetini azalttığı biliniyor hem de içtiğimiz kahveyle birlikte vücudumuza girdiği bildirildi.

KAHVE MAKİNELERİ BAKTERİ YUVASI ÇIKTI

Kahve makinesinin öğütme kısmından, suyun aktığı kısımdan ve su haznesinden numuneler alındığı bildirildi. Yapılan araştırma sonucu kahve makinelerinin adeta bakteri yuvası olduğu ortaya çıkması dikkat çekti. Amerikan yayıncısı CBS Chicago, düzenli olarak kahve makinesi kullanan on ailenin kahve makinelerini inceledi. Cihazlar bir laboratuara götürüldü ve kapsamlı bir araştırma yapıldı.

Yapılan inceleme sonucu, cihazda stafilokok, streptokok, 'bacillus cereus' gibi patojenlerin bulunduğu ortaya çıktı. Daha da endişelendiren sonuç ise, makinelerden birinde E. Coli bakterisine rastlanmasıydı.

“BUNUN İÇİN FOSFAT İÇERMEYEN ÖZEL KAHVE MAKİNESİ TEMİZLEYİCİLER KULLANABİLİRSİNİZ”

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Eğer Ev ve iş yerlerinde kullanılan kahve makinelerinin de düzenli temizlenmesi gerekir. Aksi durumda yapılan kahvenin antioksidan değeri düşecektir. İçindeki değerli yağlar yanarak okside olacak böylece kanserojen bileşikler ortaya çıkacaktır. Bu bileşikler kahve makinesinin sıcak yüzeyine yapışarak, hazırlanan her kahvenin acı tatta ve sağlıksız olmasına yol açacaktır. Eğer kahvenizi içtiğinizde her zamankinden farklı ve acı bir tat alıyorsanız, bu durum kahve pişirilen makinenin temiz olmadığı anlamına gelir. İçtiğimiz kahvenin antioksidan olabilmesi için mutlaka temiz bir makinede hazırlanmış olması gerekir. Kahve makinelerinin sıcak suyla temizlenmesi içindeki sıcak yüzeylerini temizlemez. Bunun için fosfat içermeyen özel kahve makinesi temizleyiciler kullanabilirsiniz”

E.COLİ BAKTERİSİ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, test edilen makinelerin ikisinde endişe verici bir bakteri bulamadıkları belirtildi. E.coli bakterisi yalnızca bir cihazda bulunduğu bildirildi. Bu cihaz aynı zamanda su tankında en fazla bakteri bulunan cihazdı. Cihazlardaki bakteri miktarı ve türünde büyük farklılıklar ortaya çıktı.
Bu yüzden uzmanlar işyerlerinde ve evde kullanılan bütün makineleri temizlemenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle en başta kahve makineleri, su ısıtıcıları ve meyve sıkacağı makinesinin temizlenmesine ve hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor.
Kahve makinenizi düzenli olarak temizlediğinizde bakteri üreme ihtimali azalacaktır. Birçok kahve makinesi suyu, bakteriyi öldüren 75°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta ısıtır.

PEKİ, KAHVE MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Kahve makinesini temizlemek için sirkeden yararlanabilirsiniz. 
Kahve makinesine kağıt filtre koyun. Daha sonra su haznesine yarısı su yarısı sirke olacak şekilde doldurun. Ardından hemen makineyi çalıştırın. Tam kaynama aşamasına gelince hemen makineyi kapatın. Bu şekilde kahve makinesini hiç boşaltmadan içindeki karışımla birlikte yaklaşık 1 saat kadar böyle bekletin. 
1 saat beklettikten sonra tekrar makineyi çalıştırın. Makineyi kapatın ve içindeki suyu döküp yerine temiz su koyup tekrar çalıştırın. Böylece kahve makineniz tertemiz ve hijyenik olacaktır.

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Tatar Osman
30.08.2022 11:28
Bulaşık makinesi çalışırken mutfak kapısını kapalı camını açık tutun. Deterjan paketinin de ağzı sürekli kilitli olsun, diyordu okuduğum İngilizce yazıda.  
 
Tatar Osman
30.08.2022 11:27
Mutfaktaki daha büyük tehlike bulaşık makinalarından çıkan ağır kokulu sıcak havadır. Özel deterjanından kaynaklanan bu hava kanserojen radon gazı içerir.  
 
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