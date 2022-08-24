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Dünyada bir ilk. Bir ülkede kahve bakanı atandı

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, hükümetin tarım sektörlerini genişletmek için ülkeye Kahve Bakanı atadığını duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:01
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Papua Yeni Gine'de Kahve Bakanı atandı

Dünyada bir ilk. Bir ülkede kahve bakanı atandı
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Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape bir süredir tarımda ülkeyi daha ileri taşımak için araştırmalar yaptırıyordu. Marape bu doğrultuda ülkenin neredeyse yüzde 85’inde kahve üretildiğine dikkat çekerek yeni bir Kahve Bakanı atadığını şu ifadelerle açıkladı:

Tarım, hükümetin bu ülkenin nüfusu açısından en büyük etkiye sahip olabileceği yerdir, çünkü insanlarımızın büyük kısmı çiftçilikten geçiniyor.

“BAKAN KULİ’NİN ODAK NOKTASI KAHVE, KAHVE VE KAHVE OLACAK”

Başbakan Marape, daha fazla ihracat geliri sağlamak amacıyla kahve endüstrisinin canlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Marape kouyla ilgili “Bakan Kuli’nin odak noktası kahve, kahve ve kahve olacak. Goroka, Mt. Hagen, Lae ve ülkenin diğer bölgelerinde yapılan kahveleri içmek istiyorum. Dünyanın kazançlı pazarlarına ihraç edilmek üzere daha fazla kahve yetiştirildiğini görmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

PALMİYE YAĞI BAKANI DA ATADI

Nüfusu 2020 itibariyle yaklaşık 9 milyon olan Papua Yeni Gine’de nüfusun yaklaşık dörtte biri olan 2 milyona yakın insan geçimini kahve tarımından yapıldığı ortaya çıkarken tüm tarım ihracatının yüzde 27’sini ve ülkenin GSYİH’nin yüzde 6’sını oluşturan palmiye yağından sonra ülkenin en büyük ikinci tarımsal ürünü oldu. Başbakan Marape, Kahve Bakanı’nın yanı sıra Francis Maneke’yi de Palmiye Yağı Bakanı olarak atadığını duyurdu.

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Nail Hardener
24.08.2022 16:22
Bizde de bakanlar var da sadece bakıyorlar...  
 
Sümer
24.08.2022 14:34
Adamların tarıma verdiği öneme bakar mısınız? Tarım olmadan hiç bir ülke kalkınamaz. Acilen çiftçimize gerekli destekler verilmelidir.  
 
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