Ellerinden çay ve kahveyi düşürmeyenler dikkat!

Birleşik Krallık'ta yarım milyondan fazla insan üzerinde bir çalışma yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlarda, diğerlerinden daha fazla kahve içen insanlara ve bu kişilerdeki kanser risklerine bakıldı.

Sıcak Çay veya kahve içmek boğaz kanseri riskini neredeyse üç katına çıkarıyor. Araştırma, sıcak içecek kullanan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin, içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada, katılımcılara kahvelerini “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” olarak içmeyi sevip sevmediklerini soruldu.

Ilık ve demleme tercih edenlerin içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu, “sıcak” ise 5,5 kat, “çok sıcak” ise 4,1 kat daha fazla risk taşıdığı belirlendi.

HER YIL 10 BİN KİŞİ GIRTLAK KANSERİ OLUYOR

Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 10 bin kişiyegırtlak kanseri teşhisi konuluyor. Araştırmada kişinin sıcak çay ve kahve tüketimini azalttığında kansere yakalanma riskinin azaldığını ortaya okuydu.

özofagus kanseri teşhisi konuyor ve son bulgular, bir kişinin sıcak içecekleri bırakarak riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi araştırma başkanı Stephen Burgess The Telegraph'a demeç verdi ve şunları söyledi:

“Sıcak Kahve veya çay içmek boğaz kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarıyor. Kişilerin ne kadar kahve içtiğine dair veri toplamadık, bu nedenle sıcak içeceklerin hacminin daha yüksek riskle bağlantılı olup olmadığını söylemedik. Yani sıcak kahve riski artırıyor ancak riskin kahve miktarına göre artıp artmadığını söylemek zor.”

Dr. Burgess, "Termal hasarın en makul hipotez olduğu görülüyor ve bu, kahve içicisi olmasa bile muhtemelen çay tiryakisi olan bir insanda da riskin kanıtlarının görülmesini açıklıyor. Bu bilgi ışığında insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demek de mantıksız hâle geliyor. Bence genel olarak kahve içenler için iyi bir haber, aslında kahve çoğu kanser türüyle ve kesinlikle en yaygın kanser türüyle ilişkili değil" diye konuştu.