Kainat Güzeli ‘elbisesi’ nedeniyle ülkesine dönemedi. Yarışma direktörü gözaltında

2023 Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanarak ‘Miss Universe 2023’ unvanını alan Sheynnis Palacios ülkesi Nikaragua'da 2018 yılında ülkede düzenlenen protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve protestolara katıldığı için muhaliflerin sembolü haline geldi.

Nikaragua'daki Daniel Ortega rejimine karşı direnişin sembolü haline gelen 23 yaşındaki Kainat Güzeli’nin, tacını giydikten sonra ülkesine dönmedi.

Palacios'un elbisesinin ülkesinde bir mesaj olarak algılandığı için ülkesine dönmesine izin verilmediği ileri sürüldü.

Palacios'un hala 2023 Kainat Güzellik Yarışması'nın düzenlendiği El Salvador'da kaldığı belirtildi.

YARIŞMANIN DİREKTÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Nikaragualı yetkililer, Miss Nicaragua yarışması direktörü Karen Celebertti’nin ülkeye girmesini ise yasakladı. Direktör ve ailesinin Managua Havaalanı’nda gözaltına alındığı ve hükümete komplo kurmakla suçlandığı belirtildi.

"KADINLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Palacios, birinci seçildiği yarışmada, kadınların her alanda çalışabilmesi için cinsiyetler arasındaki maaş farkını kapatmak için çalışmak istediğini söylemişti.