Kainat Güzeli yarışmasında taciz skandalı

Endonezya Kainat Güzeli adaylarından bazılarının organizatörleri cinsel istismarla suçlayarak polise şikayette bulunduğu bildirildi. Adayların avukatlarından biri, yarışmacılardan 3 Ağustos'taki finallerden iki gün önce "vücut kontrolü" ve fotoğraf çekimi için üstlerini çıkarmalarının istendiğini ileri sürdü.

Kainat Güzeli yarışmasında taciz skandalı

Endonezya'da düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasına skandal bir olay damga vurdu.

İddiaya göre organizatörler kadınlara "vücutlarındaki yara izlerini, selülitleri ya da dövmeleri incelemeleri gerektiğini" söylemişler.

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Şikayette bulunan yarışmacılardan üçünü temsil eden avukat Mellisa Anggraeni, daha pek çok kişinin aynı şikayetle ortaya çıkacağını söylerken Cakarta polis gücü iddiayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu. Küresel Miss Universe Organizasyonu da konuyu incelediğini ve cinsel uygunsuzluk iddialarını "çok ciddiye" aldığını söyledi.

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Eski bir Endonezya güzeli olan Maria Harfanti, yarışmalarda vücut kontrollerinin normal olduğunu ancak yarışmacılardan genellikle çırılçıplak soyunmalarının istenmediğini söyledi. Harfanti, organizatörlerin vücut oranlarını kontrol etmek için yarışmacılardan sıklıkla BMI ya da vücut kitle endekslerini istediklerini de sözlerine ekledi. Şikayetçilerden biri vücut kontrollerinin kapalı bir odada yapıldığını, ancak orada bazı erkeklerin de bulunduğunu söyledi. Kapının tamamen kapalı olmadığını ve dışarıdaki insanlara görüş imkanı verdiğini de sözlerine ekledi.

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Endonezya'da güzellik yarışmalarına uzun zamandır izin veriliyor olsa da organizatörler toplumun muhafazakar kesimlerini rencide etmemek için dikkatli davranıyor. 2013 yılında Miss World yarışması, çoğunluğu Müslüman olan ülkede düzenlendiğinde bikini turunu iptal etmişti.

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