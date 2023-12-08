İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı. Tedaviye hemen başlıyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, haftaya tedaviye başlayacağını açıkladı.

İlyas Yalçıntaş, "Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu 'Ramsay Hunt' sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim" dedi.

"TEDAVİYE HAFTAYA SALI GÜNÜ BAŞLAYACAĞIZ"

İlyas Yalçıntaş "Arkadaşlar, bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması sonucu ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım; sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler... Damar yoluyla verilecek ilaçlarla tedavisi mümkün. Tedaviye, haftaya salı günü başlayacağız. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

JUSTIN BIEBER DA BU HASTALIKLA MÜCADELE ETTİ

ABD'li yıldız Justin Bieber da geçtiğimiz yıl hastalığıa yakalanmıştı. Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti.

Bu nedenle dünya turnesini de iptal eden şarkıcı, tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuştu.

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Tıbbi olarak herpes zoster oticus olarak bilinen ramsay hunt sendromu, suçiçeği ve zona hastalığına da neden olan varicella zoster virüsünün kulak çevresi, yüz veya ağızda döküntüye ve yüz felcine neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık 1907 yılında tanımlanmış olup, adını James Ramsay Hunt isimli Nöroloji uzmanından almıştır.

Çocukken geçirilen suçiçeğine neden olan virüs (Varicella- zoster virüsü) sinirlerde yıllarca hareketsiz şekilde kalabilir. Uykuda olan bu virüsün yeniden etkinleşmesi sonucunda zona hastalığı ortaya çıkar. Bu virüsün yüz sinirlerine yayılması sonucunda Ramsay Hunt Sendromu meydana gelir.