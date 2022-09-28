Kalbi korumanın 6 yolu

Posta’da yer alan habere göre; İnsan sağlığını en çok etkileyen sağlık sorunlarının başında kalp ve damar hastalıkları geliyor; her 3 erişkinden biri kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetti. 29 Eylül Dünya Kalp Günü özelinde kalbi korumanın basit ama etkili yolları belli oldu.

Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada insan sağlığını en çok etkileyen sağlık sorunlarının başında geldiği biliniyor. Araştırmalara göre ortalama her 3 erişkinden biri kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlıklı beslenme, spor ve kilo kontrolü gibi kişisel olarak alınan basit ama etkili önlemlerle kalp hastalıkları riskinin azaltılabileceğini belirtti.

İŞTE KALBİ KORUMANIN 6 YOLU…

1. Kilo kontrolünüzü sağlayın

2. Hareketli olun

3. Sigaradan uzak durun

4. Ölçülü ve dengeli beslenin

5. Aşırı tuza dikkat edin

6. Stresinizi kontrol edin