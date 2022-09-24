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Uzmanı önümüzdeki yüzyıldaki büyük salgını açıkladı

Uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda kalp yetmezliği pandemisinin başlayabileceğini açıklaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:13
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Uzmanı açıkladı. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde kalp yetmezliği pandemisi bekleniyor

Uzmanı önümüzdeki yüzyıldaki büyük salgını açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi devam ederken birçok hastalıklıların tedavileri yaşam sürecini geçmişe göre uzattığı bildirildi. Bununla birlikte ileri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığının önümüzdeki yüzyılda pandemi haline gelebileceğini, bu nedenle yaşam şekli modifikasyonlarının düzeltilmesi gerektiği açıklayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Karabulut, belirtileri tek tek sıralayarak önlem alınması için neler yapılacağını ifade etti.

“PANDEMİ YÜZYILI OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTE”

Prof. Dr. Karabulut, “Gelecek projeksiyonunda önümüzdeki yüzyılda kalp yetmezliği pandemisi olabileceği ön görülmekte. Özellikle bir takım ritim bozuklukları, kalp yetmezliklerinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde artacağı tahmin edilmekte. Bunun en önemli sebebi bütün dünyada beklenen ömür süresi uzuyor, kalp ve damar hastalıkları, kalp yetmezlikleri, ritim bozuklukları yaş ilerledikçe ortaya çıkıyor. Beklenen ömrün bir takım hastalıkları daha iyi tedavi edilebilir olması ortalama ömrü ve beklenen yaşı uzatıyor. Beklenen yaşam süresinin uzamasıyla beraber kalp yetmezliği belirtileri ve önümüzdeki yüzyılın kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları açısından pandemi yüzyılı olabileceği tahmin edilmekte” ifadelerini kullandı.

AĞRI YAŞAYANLAR DOKTORUN YOLUNU TUTMALI

Prof. Dr. Karabulut, kalp hastalıklarının sebebi damar tıkanıklığı olduğunu söyleyerek bunların bir numara belirteçlerinden biri ağrı olduğunu vurguladı.
Karabulut, “Özellikle göğüs kafesi üzerinde sıkıştırıcı, yanıcı, kola yayılan ve çeneye yayılan bir ağrıdır. Bu ağrılar bir egzersiz aktivitesinde ortaya çıkar. Nefes darlığı, kapasitede azalma, tansiyonu olan hastalarda baş ağrısı gibi şikayetler hastayı hekime getirmek durumundadır” ifadelerini kullandı.

“YAŞAM ŞEKLİ MODİFİKASYONU İLAÇLAR, TEDAVİ VE DOKTORA GELİP GİTMEKTEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ”

Kalp hastalıkları için bizi aday haline getiren bir takım faktörlerin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karabulut, yaşam şekli modifikasyonu ilaçlarla tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Aziz Karabulut, “Bu faktörlerin bir kısmı değiştirilemez bir kısmı ise değiştirilebilir karakterdedir. Düzeltebileceğimiz şeyleri elimine etmektir. Toplumumuz oturan boğa ve hareketsiz. Hareketi artıracağız, günde 45 dakika düzenli bir fiziksel aktivitede bulunmalıyız. Beslenmemizi daha az kolesterol, karbonhidrat daha fazla Akdeniz tipi beslenmeye değiştirmek zorundayız. Sigarayla ciddi manada savaşmak zorundayız, kilo vermek zorunda şekerimizi ve tansiyonumuzu düzeltmek zorundayız. Periyodik aralıklarla doktorumuza başvurmalıyız. Örneğin 20 yaşındaki bir gencin hiç gitmemişse şeker, tansiyon ve kolesterolüne baktırmalı. 5 yılda bir bu süreç devam etmeli. Ama 40 yaşında bu süreyi hiçbir şikayeti olmasa bile 2 yıla çekiyoruz. Yaşam şekli modifikasyonu ilaçlar, tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

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