Kalbi kuvvetlendirir. Ağrıları dindirir. Sinirleri yatıştırır. Adeta bu ot başka ot dedirtecek

Doğal besinler, insanların sağlıklarını korumak ve hastalıklardan kurtulmak için tercih ettikleri bir seçenektir.

Suzambağı otu da bu besinler arasında yer alır ve sağlığa katkılarıyla dikkat çeker.

İşte bu mucizevi ot hakkında bilmeniz gerekenler…

SUZAMBAĞI OTU NEDİR?

Nymphaea ve nuphar adlı su bitkilerinin genel adıdır. Bu bitkiler nilüfergiller familyasına aittir.

SUZAMBAĞI OTUNUN FAYDALARI VE NASIL KULLANILIR?

Nilüfer çiçeğinden sıkılan yağ, kozmetik sektöründe kremlerin yapımında kullanılır. Bu yağ cildin sarkmasını ve kırışmasını önler. Ayrıca hücre yenilenmesini sağlayarak cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Nilüfer çayı, düzenli olarak içildiğinde bağırsak sağlığını korur. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Nilüfer çiçeği, güçlü bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Kan damarlarını temizler ve tıkanıklığı önler. Bu sayede kalp hastalıklarının riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki toksinleri atarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelerin anormal bölünmesini engeller. Ateşli hastalıklarda ateşi düşürür.

Nilüfer çiçeği, B vitaminleri açısından zengindir. İdrar söktürücü bir etkisi vardır. Kas ve kemiklerde biriken asitleri idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırır. Bu şekilde vücudun işlevlerini ve hareketlerini destekler.

Nilüfer çayı, ruhsal sağlığa da faydalıdır. Stres ve uykusuzluk nedeniyle oluşan sinirsel yorgunluğu giderir. Sinir hücrelerini sakinleştirir. Kan akışını düzenler ve panik atak ve kalp ritim bozukluklarına karşı korur.