Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar

Kalça estetiği yaptırdığı iddiası magazin gündeminde yer alan şarkıcı Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç ile iddialı pozlarını paylaştı.

Kalça estetiği yaptırmıştı! Melek Mosso'dan dikkat çeken pozlar

Şarkıcı Melek Mosso son dönemde kalça estetiği yaptırdığı iddiası ile gündeme gelmişti. Bir süredir sıkı ve dolgun popoya sahip olmak isteyen popçunun bıçak altına yattığı haberi çok konuşulmuştu.

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Ünlü isim son paylaşımında bir ödül töreninden pozlarını paylaştı. Sevgilisi Serkan Sağdıç ile törene katılan ve yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülünü alan Mosso’nun paylaşımına adeta beğeni yağdı.

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Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını ifade eden Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

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