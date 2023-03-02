Melek Mosso doğalgaz faturasını paylaştı. ''Gören saray ısıtıyorum sanır''

Şarkıcı Melek Mosso, evine gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi. 6 bin 700 TL tutarındaki doğal gaz faturasını paylaşan Mosso, ''Gören saray ısıtıyorum sanır'' diyerek hayat pahalılığına isyan etti.

"BEN ÖDEYEYİM DE SİZ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ?"

Artan fiyatlara dikkat çeken Melek Mosso, Instagram hesabından evine gelen 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasını yayınlayarak "Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım. Gelen zamlar faturama şu şekilde yansımış. Evim büyük evet ama geçen kış kombiyi en köklediğim zaman 3 küsur gelirdi. Gören saray ısıtıyorum sanır. Ben vatandaş olarak bu faturaları ödemek için yaşamak istemiyorum. Şimdi 'paran var ödersin' diyen troller olacaktır. Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödeyeyim siz nasıl ödeyeceksiniz? Ben onun derdindeyim" ifadelerini kullandı.