2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Melek Mosso doğalgaz faturasını paylaştı. ''Gören saray ısıtıyorum sanır''

Melek Mosso doğalgaz faturasını paylaştı. ''Gören saray ısıtıyorum sanır''

Şarkıcı Melek Mosso, doğal gaz faturasını sosyal medyadan paylaşarak, "Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım. Gelen zamlar faturama şu şekilde yansımış.''dedi. .Geçtiğimiz günlerde Ece Erken de bir faturasını paylaşarak "Kira gibi" deyip sitem etmişti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:30
Takip Et

''Gören saray ısıtıyorum sanır'' Melek Mosso doğalgaz faturasını paylaştı.

Melek Mosso doğalgaz faturasını paylaştı. ''Gören saray ısıtıyorum sanır''
+
Aa
-

Şarkıcı Melek Mosso, evine gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi. 6 bin 700 TL tutarındaki doğal gaz faturasını paylaşan Mosso, ''Gören saray ısıtıyorum sanır'' diyerek hayat pahalılığına isyan etti.

"BEN ÖDEYEYİM DE SİZ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ?"
Artan fiyatlara dikkat çeken Melek Mosso, Instagram hesabından evine gelen 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasını yayınlayarak "Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım. Gelen zamlar faturama şu şekilde yansımış. Evim büyük evet ama geçen kış kombiyi en köklediğim zaman 3 küsur gelirdi. Gören saray ısıtıyorum sanır. Ben vatandaş olarak bu faturaları ödemek için yaşamak istemiyorum. Şimdi 'paran var ödersin' diyen troller olacaktır. Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödeyeyim siz nasıl ödeyeceksiniz? Ben onun derdindeyim" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
3
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
4
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
5
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.