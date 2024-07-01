Kaldırıma çıktığı yetmedi ters yönde hızla ilerledi

Başakşehir I. Etap'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir araç sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde ve kaldırımdan ilerledi. Sürücünün tehlikeli ve kuralsız yolculuğu, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, aracın ters yönde hızla ilerlediği ve kaldırıma çıkarak metrelerce yol aldığı görülüyor. Sürücünün bu tehlikeli hareketi, yaya ve diğer araç sürücüleri için büyük bir risk oluşturdu. Olayı kaydeden sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki topladı.