Kaldırıma çıktığı yetmedi ters yönde hızla ilerledi

Kaynak: İHA
Kaldırıma çıktığı yetmedi ters yönde hızla ilerledi

Başakşehir I. Etap'ta bir araç sürücüsü, ters yönde ve kaldırımda ilerleyerek metrelerce yol aldı. Bu tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir I. Etap'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir araç sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde ve kaldırımdan ilerledi. Sürücünün tehlikeli ve kuralsız yolculuğu, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, aracın ters yönde hızla ilerlediği ve kaldırıma çıkarak metrelerce yol aldığı görülüyor. Sürücünün bu tehlikeli hareketi, yaya ve diğer araç sürücüleri için büyük bir risk oluşturdu. Olayı kaydeden sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki topladı.

Son Haberler
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın Gündem
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın
Alevler evleri teğet geçti Yerel Haberler
Alevler evleri teğet geçti
Yine izmarit yine yangın! Video
Yine izmarit yine yangın!
De Bruyne bitti Maskeli Sürvari 'devam' dedi Spor
De Bruyne bitti Maskeli Sürvari 'devam' dedi
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu Dünya
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı Yerel Haberler
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı
Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu Spor
Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu