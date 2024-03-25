Kaleci muhteşem kafa golüyle bir puanı kurtardı. Benim diyen santrafora taş çıkarttı. Icardi misin be Nurullah

Kaleci Nurullah Aslan, Vanspor FK’nın Karacabey Belediyespor ile oynadığı maçta son dakika kafa golüyle takımına beraberliği getirerek kahraman oldu. Maçın bitimine saniyeler kala, 90+5. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye taşıyan Nurullah, forvetleri kıskandıracak bir performans sergiledi ve Icardi’yi andıran bir dokunuşla puanı kurtardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışı içinde olan Vanspor, deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda oynandı ve golle dolu bir mücadeleye sahne oldu, ancak galip çıkan olmadı. İki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Vanspor FK, Sinan Kurumuş’un erken golüyle öne geçse de, Karacabey Belediyespor, Serhat Kot ve Ersel Aslıyüksek’in golleriyle maçta iki kez öne geçti. Ancak, maçın son anlarında Vanspor FK’nın kalecisi Nurullah Aslan, bir forvet edasıyla rakip kaleye yükseldi ve kritik bir kafa golüyle skoru eşitledi.

Bu sonuçla Karacabey Belediyespor puanını 43’e, Vanspor ise 63’e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Karacabey, Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşacakken, Vanspor FK kendi sahasında Ankaraspor’u ağırlayacak.