Trabzonspor'da resmi imza çok yakında

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da resmi imza çok yakında
Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini mutlu sonla noktalamak üzere.

Hırvat oyuncu Borna Barisic'in 6 yıllık Galler macerası sona eriyor.

Bu sezon şu ana kadar 1 gol ve 1 asisti bulunan Eren Elmalı’nın yanı sıra, sol defans kanadını daha da güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sezon bitmeden başlattıkları transfer atağında, İskoç Ligi Premiership’in güçlü takımlarından Glasgow Rangers’ın sol beki Borna Barisic’in işini, bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Bu futbolcu ile ilgili uzun bir süredir dirsek temasında olan Trabzonspor, Rangers'ın deneyimli sol beki Borna Barisic’in, İskoç ekibinden ayrılmaya hazırlandığı son haftalarda, bonservis bedeli ödenmeden Karadeniz’in yolunu tutacak.

İmza parası da verilmeyeceği söylenen ve son 6 yıldır Rangers forması giyen Barisic'in yeni adresi, Trabzonspor olmaya az kaldı.

2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Rangers'a transfer olan Borna Barisic'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

İskoç ekibinden ayrılma kararı alan 32 yaşındaki deneyimli milli futbolcu, rotasını Türkiye'ye kırıyor. Karadeniz ekibi, Borna Barisic transferinde son aşamaya gelirken, görüşmelerde Hırvatistan milli takımından arkadaşı olan Trabzonsporlu Orsic’in de devrede olduğu sanılıyor.

Bordo mavili yönetim, 35 kez Hırvatistan Milli Takımı’nın formasını giyen, 1.86’lık Barisic ile temaslarını sürdürürken, oyuncu temsilcisi Trabzonspor'un teklifine olumlu dönüş yaptı.

32 yaşındaki sol bekin, Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı vurgulanırken, bu sezon toplam 30 maça çıkıp, 2182 dakika sahada kalan Osijek doğumlu Barisic, 6 asist ve 1 gole de imza attı.

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