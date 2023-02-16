﻿Kalp artış hızınızı öğrenin

Dünyadaki ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarının ilk sıralarda yer alması kalp artış hızının önemini ortaya çıkardı.

KALP ATIŞ HIZI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Polar kalp atış hızı ölçümü için iki farklı yöntem sunar: Optik kalp atış hızı ölçümü ve kalp atış hızı sensörlü göğüs kayışı.

OPTİK KALP ATIŞ HIZI ÖLÇÜMÜ - HER ŞEYİ BİR ARADA SUNAN KULLANIŞLI BİR ÇÖZÜM

Optik kalp atış hızı ölçümü (OHR) fotopletismografiye (PPG) dayanır. Başka bir deyişle, LED ışıklar ve bir ışık dedektörü kullanarak kan damarlarının boyutlarındaki değişiklikleri ölçer ve bu ölçümleri kalp atış hızı değerlerine dönüştürür.

İki farklı optik kalp atış hızı çözümü sunuyoruz: Dahili bilekten kalp atış hızı izleme özellikli bir spor saati veya optik kalp atış hızı sensörlü bir kol bandı.

Kalp atışlarınızı takip etmek için size her şeyi bir arada sunan kullanışlı bir yöntem arıyorsanız optik kalp atış hızı tam size göre.

GÖĞÜS KAYIŞI - EN İYİ KALP ATIŞ HIZI TAKİBİ

Göğüs kayışı kalbinizin elektriksel etkinliğini ölçer (EKG). Kayış, üzerindeki sensörle kalbinizin elektriksel sinyallerini algılar ve bu sinyalleri kalp atış hızı verilerine dönüştürür.

Egzersizinizi ciddiye alıyor ve son derece doğru, güvenilir sonuçlar almak istiyorsanız en doğrusu göğüs kayışıyla takip etmektir.

SİZİN SEÇİMİNİZ HANGİSİ: GÖĞÜS KAYIŞI MI, YOKSA OPTİK KALP ATIŞ HIZI ÖLÇÜMÜ (OHR) MÜ?

GÖĞÜS KAYIŞI - SON DERECE DOĞRU VE GÜVENİLİR SONUÇLAR

Göğüs kayışı hem profesyonel atletler hem de her egzersiz seansında kalp atış hızını doğru bir şekilde ölçmek isteyen sporcular için en iyi çözümdür. Kalbinizin elektriksel etkinliğini (EKG) ölçen bu kayış, özellikle aralıklı egzersizler, ağırlık egzersizleri ve raket sporları için önerilir.

BİLEKTEN OPTİK KALP ATIŞ HIZI

Kalp atış hızınızı egzersiz sırasında ayrı bir göğüs kayışına ihtiyaç duymadan bileğinizden kolayca optik olarak ölçün.

OPTİK KALP ATIŞ HIZI TAKİBİ NEDİR?

Optik kalp atış hızı takibi, fotopletismografi (PPG) adı verilen ve organlardaki hacimsel değişikliklerin optik olarak ölçülmesini sağlayan bir yöntem kullanır. PPG, optik kalp atış hızı çözümünün ölçtüğü, yorumladığı ve kalp atış hızınızı hesaplamak için kullandığı sinyaldir.

POLAR PRECİSİON PRİME SENSÖR FÜZYONU TEKNOLOJİSİ

En zorlu koşullarda bile bilekten kalp atış hızı izleme özelliğiyle doğru sonuçlar elde edin.

KOLDAN OPTİK KALP ATIŞ HIZI

Sensörlerin hareketinizi kısıtlayabileceği veya optik kalp atış hızı sinyalinin kalitesini etkileyebileceği sporları yaparken kalp atışlarınızı kolay ve rahat bir şekilde takip edin.