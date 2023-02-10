Uzmanı açıkladı. Deprem kalp krizine yol açar mı?

CNN Türk'te yer alan habere göre; Strese girildiğinde vücudun adrenalin gibi hormonları salgıladığı biliniyor. Adrenalin salgılandığında kalp daha hızlı atarak vücudunuzdaki kan dolaşımınızı hızlandırır ve kan basıncının artacağı bildirildi. Kalbin kendi için gerekli kan akışı sağlanamayabilir. Deprem gibi bir anda aşırı stres ve korku ile karşılaşan kişinin, önceden koroner arterlerinin tıkalı/daralmış olması halinde, kan, kalbe ve beyne ulaşmayabilir. Bu da kalp krizi veya inmeye neden oluyor.

Kardiyoloji Uzman Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.

Stres yaşamın normal bir parçasıdır. Stres, yeterince uyumamak veya bir hastalık geçirmek gibi fiziksel nedenlerden kaynaklanabilir. Stresin başka bir nedeni, yeterli paraya sahip olmama veya sevilen birinin ölümü hakkında endişelenmek gibi duygusal olabilir. Stres, kontrolün sizde olmadığını hissettiren günlük yükümlülükler ve baskılar gibi daha az dramatik nedenlerden de kaynaklanabilir.

Küçük stres bile kalp kasına zayıf kan akışı gibi kalp problemlerini tetikleyebilir. Bu, kalbin yeterince kan veya oksijen almadığı bir durumdur. Ve uzun süreli stres, kanın pıhtılaşma şeklini etkileyebilir. Bu, kanı daha yapışkan hale getirir ve felç riskini artırır.

Vücudunuzun strese verdiği tepkinin sizi koruması gerekiyor. Ancak sürekli olursa size zarar verebilir. Strese tepki olarak kortizol hormonu salgılanır. Çalışmalar, uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol düzeylerinin kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir. Bunlar kalp hastalığı için yaygın risk faktörleridir. Bu stres aynı zamanda arterlerde plak birikintilerinin oluşmasını destekleyen değişikliklere de neden olabilir.

Ek olarak, çok fazla stres yaşayan insanlar sigara içebilir veya stresle başa çıkmak için başka sağlıksız yollar seçebilir.

Strese verilen yaygın tepkiler şunları içerir:

*Deprem ( Doğal Afetler )

*Azalan enerji ve uyku

*Endişe, öfke ve depresyon duyguları

*Sabırsızlık

*Unutkanlık