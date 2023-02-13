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Bu kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı çok yüksek

Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kalp hastalıkları ve kalp krizinden korunmak için sağlıklı yaşama önem göstermek şart. Peki, hangi belirtileri olanların kalp krizi geçirme oranı daha fazla? İşte yanıtı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:25
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Kalp krizi geçirme olasılığı çok yüksek olan kişiler kimler?

Bu kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı çok yüksek
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Prof. Dr. Bilal Boztosun, teknolojinin az geliştiği dönemlerde vücuttaki değişimlerin kalp hastalıkları hakkında uyarı kabul edildiğini, buna göre göbek çevresi büyüklüğü, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması ve başın tepe noktasında görülen saç dökülmesi gibi durumların krizin erken belirtilerinden sayıldığını açıkladı.

İŞARET PARMAKLARI

İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu. Ayrıca otururken dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülürmüş. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı ve kesin olması tedaviyi de başarılı kılıyor.' değerlendirmesini yaptı.

KULAK MEMESİ ÇİZGİSİ

Eskiden koroner arter hastalığının vücuttaki değişimlerle takip edildiğini ifade eden Boztosun, 'Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp damar hastalığı ve felç geçirme olasılığı yüksek kabul ediliyordu. Bu çizgi her iki kulakta da bulunuyorsa riskin daha yüksek olduğu düşünülüyordu.

KRİZ RİSKİ NASIL AZALTILABİLİR?

Prof. Boztosun, genetik yatkınlığın haricinde tütün ürünleri, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve kolestrolun kalp ve damar hastalığı riskini yükselttiğini vurguladı ve dengeli beslenmenin öneminin şart olduğunun altını çizdi.

(AA)

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