Kalp çarpıntılarını ve kalp atışı düzensizliklerini dengeleyen mucize ot ortaya çıktı

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler son zamanlarda popülerlik kazanmıştır. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Passiflora otu, kalp ritmini düzenleyerek kalp sağlığına fayda sağlayan bir bitkidir.

Passiflora, aynı zamanda çarkıfelek olarak da bilinir ve uyku sorunları başta olmak üzere birçok sağlık problemine çözüm sunar. Bu bitki, uzun süredir bitkisel ilaçlarda yer almaktadır.

Passiflora bitkisinin kökeni Güney Amerika’dır ve 16. yüzyıldan beri yara iyileştirici olarak kullanılmaktadır.

Bugün ise stres, anksiyete ve uykusuzluk gibi sorunlara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Passiflora bitkisi, alternatif tıp alanında sıkça tercih edilen bitkilerden biridir. Halk arasında çarkıfelek çiçeği olarak da tanınmaktadır.

Güney Amerika yerlileri, passiflora bitkisini eskiden açık yaralar, çıban, kulak ağrıları ve bazı iç hastalıklar için kullanırlardı.

Bu bitki, yatıştırıcı, uyku verici, anksiyete azaltıcı, ağrı kesici ve spazm önleyici özelliklere sahiptir.

Passiflora’nın faydaları şunlardır:

Uykusuzluk durumunda, uykuyu düzenler.

Kas spazmları ve krampları önler.

Sıkıntı, endişe ve gerginliği azaltır.

Kalp çarpıntısı ve düzensiz kalp atışını dengeler.

Yüksek tansiyonu kontrol eder.

Passiflora nasıl kullanılır?

Passiflora tablet ve kapsül şeklinde eczanelerden temin edilebilir. Ayrıca passiflora çayı da içilebilir.

Bir miktar passiflora bitkisini bir bardak kaynar suda 10 dakika demleyip süzdükten sonra, günde en fazla üç bardak içebilirsiniz. Uyku problemi olanlar, yatmadan önce bir bardak içerek uyku kalitelerini yükseltebilirler.

Passiflora kullanırken dikkatli olmak gerekir. Passiflora alkolle birlikte alınmamalıdır. Fazla miktarda kullanımı mide bulantısı, kalp çarpıntısı ve baş dönmesine neden olabilir. Kan inceltici ilaçlar veya antidepresanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Hamileler ve emzirenler de passiflora kullanmamalıdır.