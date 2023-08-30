Kalp çarpıntısı nedir? Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir? Kalp çarpıntısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp çarpıntısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan kalp çarpıntısıyla ilgili detaylar…

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir. Bu durum birkaç saniye kadar sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir. Kalp bu şekilde hızlı hızlı attığında normalde atımlar arasında kanla dolan yeteri kadar kanla dolamaz. Bu durumda kalp, tüm vücuda yetecek oksijenizasyonu ve kanlanmayı sağlayamayabilir.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Hızlı kalp atışlarını göğsünde hissetme (çarpıntı)

-Göğüs ağrısı

-Bayılma (senkop)

-Baş dönmesi

-Artmış nabız hızı

-Nefes darlığı (dispne)

KALP ÇARPINTISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Taşikardi tedavisini belirleyen en önemli faktör taşikardinin tipidir. Eğer sinüs taşikardisi olduğuna karar verilmişse öncelikle sinüs taşikardisine yol açan hastalık ortadan kaldırılmaya çalışılır. Hastanın hipertiroidi var ise tedavi edilir, ateşi varsa düşürülür.

Supraventriküler taşikardide öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri denenir. Doktor hastaya daha az çay ve kahve tüketmesini, düzenli uyumasını, içiyorsa sigara ve alkolü bırakmasını, egzersiz yapmasını ve varsa fazla kilolarını vermesini önerir. Fazla kilolar kalbi yoran en önemli unsurlardır. Obezite tedavisinde hedeflenen sağlıklı yaşamın başında kalp sağlını korumak da yer alır. Tüp mide, mide balonu fiyat bilgisi araştıran kişilerin en temel sağlık motivasyonun başında kalp ile ilgili sorunlar da yer alabilir. Çarpıntıyı hissettiğinde hastaya yapması için bazı manevralar öğretilir. Valsalva manevrası (ıkınma) ve göz masajı tercih edilen birkaç manevradan biridir.

Ventriküler taşikardi ve fibrilasyonda antiaritmik ilaçlar kullanılır. Kalsiyum kanal blokerleri ve beta blokerler en çok tercih edilen antiaritmik ilaçlardır. Ablasyon ile kalpte anormal elektriksel sinyaller üreten anormal kalp dokusu ortadan kaldırılabilir. Kalp pili olarak bilinen ICD (implantable kardiyak defibrilatör) kalbe yerleştirilebilir.

Atrial fibrilasyon ve flutter taşikardilerinde düzensiz ritmi düzeltmek için ablasyon ve antiaritmik ilaçlar kullanılır. Ancak bu hastalarda kalpte tromboz oluşup başta beyin olmak üzere herhangi bir organdaki kanlanmayı bozabileceği için kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaçlar da mutlaka tedaviye eklenir.