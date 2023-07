Kalp hastaları kurban etini böyle yemeli. Uzmanı uyardı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kurbanda beslenme gündemdeki yerini koruyor. Tehlikeli ve öldürücü hastalıklardan birisi olan kalp hastaları için beslenme konusunda uyarılar geliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, kalp ve tansiyon hastalarının Kurban Bayramı’nda beslenirken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı’nda kalp ve hipertansiyon hastalarının et tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, “Bayram sürecinde hipertansiyon ve kalp hastaları her öğün kırmızı et tüketmemeye, normal yeme düzenlerini bozmamaya özen göstermelidir. Kırmızı et miktarı haftada 2 öğün olarak tüketilmeli, az tuzlu ve yağsız olmasına dikkat edilmelidir” sözlerini kullandı.

Kalp hastalarının kurban eti tüketirken nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahseden Prof. Dr. Turhan şu bilgileri paylaştı:

-Haşlanmış Et Tüketilebilir

-Fazla et tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir

-Sağlık açısından her öğünde et tüketilmemeli

-Etin yanında salata tüketilmeli

KALP HASTALIĞI NEDİR?

Bazen kalbi besleyen damarlarda ya da kapaklarında, bazen de kalbin hiç beklenmedik bir yerinde oluşan küçük bir sorun hayatınızı etkiler, hatta kimi zaman belirler.

KALP DAMAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ SIRASI ŞUNLARDIR:

-Göğüs ağrısı (Angina Pektoris)

-Nefes darlığı

-Çarpıntı

-Bayılma

-Tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtiler (Örneğin bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğuma, uyuşukluk ve güçsüzlük)