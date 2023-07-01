Kurbanlarda gömülmesi gereken organlar nelerdir? Uzmanı açıkladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gökhan Perincek, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanlarda kist oluşumuna dikkat çekerek, “Kist bulunan organlar gömülerek bertaraf edilmeli” ifadelerini kullandı.

Kurbanlarda gömülmesi gereken organlar nelerdir? Uzmanı açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının dikkatli incelenmesini tavsiye eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Türk Toraks Derneği Kars Temsilcisi Gökhan Perincek, kist hidatiğinin daha çok küçükbaş hayvanın karaciğerinde üçgen şeklinde turuncu renkli olarak görüldüğü dile getirdi.

Kist bulunan organların köpek ve diğer etçillerin ulaşamayacağı şekilde gömülerek imha edilmesi gerektiğini belirten Perincek, “Halk arasında köpek kisti olarak bilinen kist hidatiği, hayvandan insana geçen ve ölüme kadar götürebilen ciddi bir hastalık. Karaciğer kist hidatiği insandan insana bulaşmaz ancak, sarılıktan ölümcül alerjik reaksiyonlara kadar birçok sorunu da beraberinde getirir” sözlerini kullandı.

Gökhan Perincek, “Toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler” dedi.

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KURBAN’DA KİST NEDİR?

Yumurtalar otlara bulaştığında, yiyen besi hayvanlarının (sığır, koyun, keçi) karaciğer, akciğer ve dalaklarında sulu kistler oluşturur. Özellikle kurban bayramlarında kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması hidatik kist hastalığı açısından risk oluşturur.

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