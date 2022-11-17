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Kalp hastalarına mucize diyet

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Kayapınar kalp hastaları için diyetin sürdürülebilir olması, karışık olmaması, şeker ve yağdan fakir, meyve ve sebze ağırlıklı, tahıllı lifli, trans yağ asitleri veya doymuş yağlar yerine tekil doymamış yağlar, omega-3 yağ asitleri ile yapılması gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:59
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Kalp hastalarına Akdeniz diyeti

Kalp hastalarına mucize diyet
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İHA’nın haberine göre; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Serisi’nin kasım ayı etkinliklerinde bu hafta “Kalp Hastalıklarında Yaşam Tarzı Nasıl Olmalı?” konusu ele alındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Kayapınar, kalp rahatsızlığı yaşayan bireylerin, sağlık sorununu en aza indirmek için yapması ve yapmaması gerekenleri anlattı. Ciddi kalp rahatsızlıkların ölüm oranını artırdığını ifade ederek konuşmasına başlayan Kayapınar, kalp rahatsızlıkları nedeniyle dünya genelinde ölüm oranlarının yüzde 37 olduğunu, kanserlerde yüzde 27, diyabette yüzde 24, kronik solunum yolu hastalıklarda yüzde 8 ve diğer nedenlerde ise yüzde 4 olduğunu dile getirdi.

Kalp rahatsızlıklarına yol açabilecek risk faktörlerini; sigara, hiperkolesterolemi, hipertansityon, diyabetes mellitus, immobilite, obesite, yaş, aile öyküsü ve cinsiyet olarak sıralayan Osman Kayapınar, sağlıklı beslenmenin önemine değindi.

Akdeniz diyetini tavsiye eden Doç. Dr. Osman Kayapınar, diyetin; sürdürülebilir olması, karışık olmaması gerektiğini ve şeker ve yağdan fakir, meyve ve sebze ağırlıklı, tahıllı lifli, trans yağ asitleri veya doymuş yağlar yerine tekil doymamış yağlar, omega-3 yağ asitleri ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Sporun sağlıklı yaşam için olmazsa olmayacağını da vurgulayan Osman Kayapınar, her yaşta, kalp rahatsızlığı olanların bile bedenine uygun spor yapılabileceğini belirtti.

Sigara kullanımına ayrı bir yer açan Kayapınar, sigaranın hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Sigara kardiyovasküler hastalar (kalp damar hastalığı; KVH) için güçlü ve bağımsız bir risk faktörüdür. Çevresel sigara maruziyeti, pasif içicilik de dahil olmaması gerekiyor. Sigara bırakmak kolay bir süreç değildir, uzman desteği gerekebilir. Elektronik sigara da zararlıdır” ifadelerine yer verdi.

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