Kalp krizinin gizli dostu gıdalar. Tadına aldanmayın

Yüksek doymuş yağlar: Doymuş yağlar, hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Kırmızı et, işlenmiş et ürünleri (sosis, salam, sucuk gibi), tam yağlı süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, krema gibi), margarin, tereyağı, kızartma yağları ve yağlı atıştırmalıklar (cips, kuruyemiş, çikolata gibi) yüksek doymuş yağ içeren besinlerdir. Bu besinler, kandaki kolesterol seviyelerini yükselterek, damar tıkanıklığına ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle, bu besinlerin tüketimi sınırlanmalı ve yerine doymamış yağlar içeren besinler (zeytinyağı, fındık yağı, ceviz, badem, avokado gibi) tercih edilmelidir.