Kalp krizinin gizli dostu gıdalar. Tadına aldanmayın

Yüksek tuz içeren yiyecekler: Tuz, vücudumuz için gerekli bir mineraldir. Ancak aşırı tuz tüketimi, kan basıncını yükselterek, kalp ve damar sağlığını bozabilir. Yüksek tansiyon, kalp krizi, inme, böbrek hastalıkları ve kemik erimesi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Tuz tüketimini azaltmak için, işlenmiş gıdalardan (salam, sosis, konserve, turşu gibi), hazır çorbalardan, fast-food ürünlerinden (hamburger, pizza, patates kızartması gibi) ve tuzlu atıştırmalıklardan (cips, kraker, tuzlu kuruyemiş gibi) kaçınılmalıdır. Ayrıca, yemeklere tuz eklemeden önce tadına bakılmalı ve tuz yerine baharatlar, limon suyu veya sirke gibi doğal tatlandırıcılar kullanılmalıdır.