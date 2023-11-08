Kalp sağlığını geliştiriyor. Antikanser özellik taşıyor. İşte mucize bitki

Kalp sağlığını geliştiren antikanser özellik taşıyan tere otu dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kalp sağlığını geliştiriyor. Antikanser özellik taşıyor. İşte mucize bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalp sağlığını geliştiren antikanser özellik taşıyan tere otu dikkat çekti.

TERE KÜRÜ TARİFİ NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Solunum yolu enfeksiyonları, ödem ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunlara karşı faydalı olan tere kürü, sigara içenleterer için de akciğerleri temizlemeye yardımcı olur. Bu kürü yapmak için yarım litre kaynar suya on beş adet tere sapı atın ve kapağını kapatarak kısık ateşte üç dakika kaynatın. Sonra süzün ve ılıyınca için. Aç karnına veya yemeklerden bir saat önce tüm kürü bitirin. Bu kürü beş gün boyunca her gün iki kez, sabah ve öğle yemeğinden önce, on beş tere sapı ile hazırlayıp içebilirsiniz. Dilerseniz üzerine yarım limon da ekleyebilirsiniz.

KANSER NEDİR?

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek diğer doku ve organlara yayılıp onları istila etmesiyle ortaya çıkan geniş bir hastalık grubudur. Bilinen 200’den fazla kanser türü vardır ve hızlı büyüyen kanser hücreleri tümörlere sebebiyet vererek vücudun düzenli işleyişini de engeller.

Hücrelerin hızla büyümesi sonucu meydana gelen iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) tümörler söz konusudur.

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