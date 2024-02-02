ChatGPT'nin yeni özelliği ortaya çıktı. Artık çok kolay olacak

Kaynak: AA
ChatGPT'nin yeni özelliği ortaya çıktı. Artık çok kolay olacak
Sohbet tabanlı yapay zeka aracı ChatGPT'nin yeni özelliği ortaya çıktı. Yeni çıkan sesli asistan sayesinde kullanıcıların yabancı dil öğrenmeleri kolaylaşacak.

Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği sesli asistan sayesinde kullanıcılar, birçok dilde yabancı dil pratiği yapabiliyor ya da yeni bir dil öğrenebiliyor.

Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor. ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.

Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.

Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.

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