Kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan kalp yetmezliğiyle ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kalp yetmezliğiyle ilgili detaylar…

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir.

Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes Darlığı

Özellikle hareket sırasında gelişir, en basit işleri yapmak bile nefesin daralmasına yol açar. Bazı hastalarda uykuya daldıktan birkaç saat sonra ani nefes darlığı gelişir, sırt üstü yatamama durumu gözlenir.

-Ödem

Vücudun özellikle alt bölgelerinde, ayak, ayak bileği, karın alt kısmında şişme oluşur.

-Yorgunluk

Olağanın dışında yorgun ve halsiz hissedilir.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kalp yetmezliği kronik bir süreç olduğundan ömür boyu tedavi gerektirir. Düzenli tedavi ile çoğu hasta normale yakın bir hayat sürdürebilir.

Tedavi ile hastaneye yatışların azalması, hayat süresinin uzaması ve ani ölümün engellenmesi amaçlanır. Kalp yetmezliği tedavisi sağlıklı yaşam tarzına uyulması, ilaç tedavisi, ameliyatlar ve tıbbi destek cihazları (kalp pilleri vb) kullanımını kapsar.

İlaç tedavisinde genellikle birden fazla ilaç kullanılması gerekir.

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