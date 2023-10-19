Kameraya baka baka sokak ortasında katletti. Arkadaşına acımadı

Düzce'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaşın tartışması tüyler ürperten bir cinayete neden oldu. Cep telefonu kayıttaydı. Zanlı arkadaşını defalarca bıçakladı.

KAYNAK: İHA
Kameraya baka baka sokak ortasında katletti. Arkadaşına acımadı

Düzce'de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı ise vatandaş tarafından kaydedildi. Cinayet anında bir kadın da olay yerindeydi. Bir ara kadın cinayet zanlısını önlemeye çalıştı. Ama o durmadı. Arkadaşını defalarca bıçakladı.
Düzce'deki olay Küçük Sanayi Sitesi Akınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köksal K. (35) aynı iş yerinden arkadaşı Yakup Yaman (35) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Köksal K., Yakup Yaman'ı defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yaman, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, Köksal K. de çeşitli yerlerinden yaralanarak Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yakup Yaman, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Köksal K. ise gözaltına alındı. Bıçaklama anı, anbean vatandaş tarafından kaydedildi.

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