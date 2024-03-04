Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek göstergede

Kaynak: AA
Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek göstergede
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi beklentisinin ivedilikle hayata geçirilmesini talep etti.

Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını hatırlatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını belirtti.
Birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki kararlılığı geçen yıl ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alındığını söyleyen Tonbul, yüz binlerce kamu çalışanı, aradan geçen 6 ayda bu yönde gerekli adımların atılmasını dört gözle beklediğini birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. .
"Hem ikramiyeyi hem de aylığı yükseltecek"
Hacı Bayram Tonbul, "Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle çok sayıda kişi emekli olacaktır. Bu durum, memurların emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacağı gibi kamuda gençlerin istihdamının da önünü açacaktır." Değerlendirmesinde bulundu.

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