AVM Ciro Endeksi 2023'te arttı

Kaynak: AA
AVM Ciro Endeksi 2023'te arttı
AVM'lerin 2023'te metrekare başına toplam cirosu 89 bin 432 TL’ye çıkarken, bu rakam İstanbul'da 110,6 bin TL, Anadolu'da ise 75,3 bin TL olarak gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research’dan ortaklaşa oluşturulan AVM Ciro Endeksi'nin 2023 raporu açıklandı.
Yayımlanan verilere göre, alışveriş merkezi metrekare cirosu 2023'te bir önceki yıla oranla nominal değerde (enflasyondan ayrıştırılmamış) yüzde 99,6 artış kaydetti. 2010 yılı bazına göre endeks 2023'te 1890 puana çıktı.
Metrekare verimliliği bakımından veriler incelendiğinde, İstanbul'a gelen yabancı turistlerin etkisiyle beraber İstanbul AVM'lerinin verimlilik endeksi 2030 olurken, Anadolu AVM'lerinde bu rakam 1772 olarak kaydedildi.
İlgili dönemde metrekare başına toplam ciro 89 bin 432 TL’ye çıkarken, İstanbul AVM'lerinde bu rakam yüzde 85,6 artış göstererek 110,6 bin TL, Anadolu AVM'lerinde yüzde 115,3 artışla 75,3 bin TL’ye çıktı.
KATEGORİ BAZINDA CİRO ENDEKSİ
Geçtiğimiz yıl kategori olarak incelendiğinde, en fazla artış yüzde 114 ile teknoloji kategorisinde yaşandı.
Yiyecek içecek kategorisinde artış yüzde 98, giyim kategorisinde yüzde 92, hipermarket kategorisinde yüzde 91 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 90 olarak hesaplandı

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