Kamuda mülakatla atama devam ediyor. Erdoğan seçim vaadinde kaldırılacağını belirtmişti

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz yıl aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam bin 200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı. Binlerce personelin başvuru yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav 24 Eylül 2022'de yapıldı.

2 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

Mazeret beyan edip mülakat sınavına katılamayanlar için 2 Mayıs'ta bir sınav daha açıldı. Mazeret sınavının 18 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar yapılmaması ise sınav sonuçlarının açıklanmasının seçim sonrasına bırakılmak istendiği yorumlarına neden oldu.

2 Mayıs'taki mazeret sınavının son bulmasıyla bakanlık personeli, mevzuat gereği 10 iş günü içerisinde açıklanması gereken sonuçları beklemeye başladı.

Ancak, sınav sonuçlarının açıklanması bakanlık tarafından seçim sonrasına bırakıldı. Bakanlık, yaklaşık 20 günlük gecikmeyle sözlü sınavın sonuçlarını dün kamuoyuna duyurdu. Yazılı sınavda 80 ve üzeri puan alan adayların büyük çoğunluğu mülakat sınav sonuçlarını görünce hayal kırıklığına uğradı.

90 ÜZERİ PUAN ALANLAR ELENDİ

Tercih yapabilmek için mülakat sınavında en az 70 puan alması gereken adayların birçoğu kendisine 70'in altında puan verildiğini görünce sınav sonuçlarına tepki gösterdi.

WhatsApp gruplarında organize olan bakanlık personeli, sınav sonuçlarını kendi arasında paylaşmaya başlayınca, yazılı sınavda yüksek puan alan onlarca adayın mülakat puanıyla elendiği ortaya çıktı.

Personelin son tespit ettiği tabloya göre, yazılı sınavda 90 ve üzeri alan en az dokuz aday, 80 ve üzeri puan alan en az 61 personel de 70 ve altındaki sözlü puanlarıyla elenmiş oldu. Bu sayının daha da fazla olabileceği belirtildi.