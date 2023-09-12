Erdoğan seçim öncesi 'kaldıracağız' demişti… Bakan Tekin: Mülakatları, mülakat gibi yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi "kaldıracağız" dediği mülakatların öğretmen alımında devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini açıkladı.

Erdoğan seçim öncesi 'kaldıracağız' demişti… Bakan Tekin: Mülakatları, mülakat gibi yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk’te konuk olduğu canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakatların devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini açıkladı.

Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"MÜLAKATLARI, MÜLAKAT GİBİ YAPMAYA KARAR VERDİK"

"Milli Eğitim Bakanı olarak aramıza yeni arkadaşların gelmesini istiyorum, atansınlar diye. İhtiyaç duyduğumuz öğretmenleri Hazine ve Maliye Bakanlığımızla paylaştık. 2024 bütçesi oluşacak. Toplam kamuya ne kadar personel istihdam edileceğine dair rakam ortaya çıkacak. Oluşturulan rakamın içerisinde şu kadar öğretmen istihdamı konusunda bize yetki verilecek. Şimdi bir rakam söylemek mümkün değil. Biz bu yıl öğretmenlerin istihdamı ile ilgili süreçte düzgün bir mülakat prosesine dönüştüreceğimiz için biraz izin zaman alacak. ("Cumhurbaşkanının seçim beyannamelerinden birinde 'mülakat kaldırılacak' sözü vardı" sorusu üzerine) Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik.

"KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALINACAK"

Her öğretmen arkadaşımız, istihdam edeceğimiz adayı sayısının 3 katını davet edeceğiz. Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var. Sonrasında da 45 dakikanın son kısmı öğretmen adayı arkadaşımız kendi sınavıyla ilgili olarak bir yazılı cevap da verecek. Mülakatın içerisinde kaydolması açısından. Bütün sınav kamera kaydıyla kayıt altına alınacak.

ERDOĞAN 'KALDIRACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 Nisan’da düzenlediği Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.” İfadelerini kullanmıştı.

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