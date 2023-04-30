Soylu, Erdoğan’ın kaldırılacağını vadettiği ‘mülakatları’ savundu: Ben iş yerime çok insan aldım, hepsine mülakat yaptım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de yayınlanan 'Memleket' özel programının konuğu oldu.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmeleri halinde kaldırılacağını vadettiği ‘mülakatlara’ ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Mülakatın bugüne kadar kaldırılmaması hata değil miydi" sorusuna yanıt veren Soylu, ‘söylenenin devletin nitelikli işlerinin dışında’ olduğunu belirterek, “Dünyanın bütün önemli şirketlerinde mülakat var. Ben ticaretin içinden geliyorum. Ben iş yerime çok insan aldım, hepsine mülakat yaptım. Mülakat yapmak zorundayım” dedi.

Soylu’nun soruya verdiği yanıt şu şekilde:

“DÜNYANIN BÜTÜN ÖNEMLİ ŞİRKETLERİNDE MÜLAKAT VAR”

“Nasıl hata? Kaymakamlık mülakatlarını kaldır, polis mülakatlarını kaldır, asker mülakatlarını kaldır... Orada söylenen de devletin nitelikli işlerinin dışında. Buna itiraz etmiyoruz. Ama dünyanın bütün önemli şirketlerinde mülakat var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ben ticaretin içinden geliyorum. Ben iş yerime çok insan aldım, hepsine mülakat yaptım. Mülakat yapmak zorundayım. Bunu tercih edebilirsiniz, tercih etmeyebilirsiniz de...

“DİYELİM Kİ KAYMAKAMDA BİR ARAZ VAR. DİYELİM Kİ KEKEME, YAPABİLİR Mİ?”

Eğer nitelikli işlere adam alacaksınız, mülakat yapmak zorundasınız. Yazılıdan geçebilir. Diyelim ki kaymakamda bir araz var. Diyelim ki kekeme, yapabilir mi? Bir polis ile karşılaşıyorsunuz ve asabiyet problemi çıkıyor, olabilir mi?

“HAKKANİYETİ VE ADALETİ ZEDELEMEYECEK BİÇİMDE BUNU YAPABİLİRSİNİZ”

Bazı nitelikli işler var. ASELSAN’ı ne yapacaksınız? HAVELSAN’ı ne yapacaksınız? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bazı nitelikli işler var, ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Hakkaniyeti ve adaleti zedelemeyecek biçimde bunu yapabilirsiniz.”