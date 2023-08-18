Erdoğan'ın öğrencilere telefon ve bilgisayar vaadinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerinin 1 defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar alabilmesini sağlayacak seçim vaadine ilişkin talimat verildi. Uygulamadan tüm öğrenciler yararlanamayacak.

Erdoğan'ın öğrencilere telefon ve bilgisayar vaadinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz bilgisayar, tablet ve telefon alabileceklerini vadetti. Gençlerin merakla beklediği vergi muafiyetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Gençlere telefon, tablet ve bilgisayar alımında bir defaya özgü olmak üzere vergi muafiyeti uygulanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Milyonlarca öğrencinin beklediği yeni uygulamayla, ilgili ürünler bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek.

HER AY 10 GB İNTERNET

Öğrenciler, vergi muafiyetine ek olarak, her ay ücretsiz 10 GB internet kullanım hakkı da elde edecek. Bununla birlikte, vergi muafiyetinden sadece belirli öğrencilerin yararlanabilecek.

YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ FAYDALANAMAYACAK

Öte yandan vergi indiriminden sadece örgün öğretimdeki lisans ve ön lisans öğrencileri yararlanabilecek. Yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri uygulamadan faydalanamayacak.

KDV MUAFİYETİ DE GELİRSE FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK

Uygulama ile sadece ÖTV kaldırılırsa 61 bin TL'ye satılan bir telefon, 40 bin 723 liraya alınabilecek. Eğer ÖTV'ye ek olarak KDV muafiyeti de getirilirse telefonun fiyatı 30 bin TL'ye kadar düşecek.

Bilgisayarlarda tüketicilerden ÖTV alınmıyor, ancak yüzde 18 KDV bulunuyor. Düzenleme ile bilgisayarlar için KDV kaldırılırsa, üniversite öğrencileri yüzde 18 indirimle bilgisayar alabilecek.

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