﻿Yardım malzemesi taşıyan kamyonet, tıra arkadan çarptı

Kaza, Niğde-Mersin-Adana otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremzedeler için yola çıkan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, trafik ise kontrollü şekilde sağlanıyor. (İHA)
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