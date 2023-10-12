Kan otu romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen kan otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kan otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen kan otunun faydaları dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nörolojik şikayetler

Böbrek fonksiyonlarında azalma

Nefes darlığı

Hareket kısıtlılığı

Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

Cilt altında beze oluşumu

Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

Güçsüzlük

Gözlerde oluşan iltihaplanma

Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

Uzun süreli yüksek ateş

KAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kan otu yüksek dozda alındığında yatıştırıcı özelliği olduğu bilinmektedir, ancak çok fazla dozda alınmasının öldürücü etkisi olabilmektedir. Bu sebeple de her bitki gibi kesinlikle bir Uzman gözetiminde alınması gerekmektedir. Bu konuda bitkiler alanında Uzman kişilerden destek alınabilir. Hamile kadınlar, çocuklar ve emziren kadınlar için kan otu kullanımı uygun değildir.

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