Kan otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen kan otunun faydaları dikkat çekti.
ROMATİZMA NEDİR?
Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.
ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Nörolojik şikayetler
Böbrek fonksiyonlarında azalma
Nefes darlığı
Hareket kısıtlılığı
Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik
Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi
Cilt altında beze oluşumu
Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik
Güçsüzlük
Gözlerde oluşan iltihaplanma
Görme yetisinin bozulması veya kaybolması
Uzun süreli yüksek ateş
KAN OTU NASIL KULLANILIR?
Kan otu yüksek dozda alındığında yatıştırıcı özelliği olduğu bilinmektedir, ancak çok fazla dozda alınmasının öldürücü etkisi olabilmektedir. Bu sebeple de her bitki gibi kesinlikle bir Uzman gözetiminde alınması gerekmektedir. Bu konuda bitkiler alanında Uzman kişilerden destek alınabilir. Hamile kadınlar, çocuklar ve emziren kadınlar için kan otu kullanımı uygun değildir.