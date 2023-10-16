Zaferan otu neye iyi geliyor?

Regl ağrılarına iyi gelen zaferan otu dikkat çekti. Zaferan otuyla ilgili detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Zaferan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Regl ağrılarına iyi gelen zaferan otu dikkat çekti. Zaferan otuyla ilgili detaylar…

Zaferan otuyla ilgili detaylar…

ZAFERAN OTU NEDİR?

Süsengiller familyasından; yurdumuzda da yetiştirilen, 10-15 cm boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Etli, yuvarlak, kaidesi yassı, 4 cm kadar çapında, üstü esmer renkli ve zarımsı pullarla kaplı, alt tarafında da kök parçaları bulunan bir soğanı vardır. Yaprakları uzun ve koyu ye ildir. Çiçekleri mor renklidir.

Sonbahar mevsiminde yapraklardan önce açar. Meyvesi kapsül şeklindedir ve sonbahar aylarında meydana gelir.

İçeriğinde; ekerler, organik asitler, krosin ve uçucu yağ vardır. Tepeciklerinden elde edilen toz; renk, tat ve koku verici olarak kullanılır.

ZAFERAN OTU FAYDALARI

-Meydana gelen tümörlerin büyümesini ve vücutta daha fazla yayılmasını önleyici görevi görür.

-Kötü kolesterol ve tansiyonu düşürücü özelliklere sahiptir.

- Vücuda kuvvet verir.

-Sinirleri uyarır.

-Kilo verdirir.

-Cinsel isteği arttırır.

-Aybaşı gecikmelerinde faydalıdır. Rahim hareketlerini arttırır.

-İştah açar.

-Sinir zayıflığını giderir.

-Öksürük, bronşit ve astımda faydalıdır.

NASIL KULLANILIR?

Fazla miktarda kullanılmamalıdır. Hamilelerin de kesinlikle kullanmaması gerekir.

Bu ot, kullanım amaçları da oldukça önemlidir. Bitkinin ne yönde kullanıldığı, nelere fayda sağlaması için tüketildiği mutlaka bilinmelidir. Bilinçli kullanılmadığı müddetçe yarar görmek bir hayli zorlaşacaktır.

Pahalı bir bitkidir. Bu nedenle çok tüketimi mali açıdan zarar verir. Ancak ondan önemlisi fazla tüketimi zehirleyici etki yaratabilir. Bu otu tüketirken uzmanları bilgilendirmek gerekir. Yemeklerde bir tutamdan daha fazla kullanılmamalıdır. Çayı yapılacaksa, suyun kaynatılması, bu otun da az ölçülerde eklenip demlenmesini beklemek gerekecektir. Tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır.

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