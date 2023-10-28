Kan şekerini düşürmek için mucize besin ortaya çıktı. İnsülin iğnelerine elveda diyebilirsiniz

Kavrulmuş leblebi, lif ve potasyum açısından zengin bir besindir. Kavrulmuş leblebinin sağlığa faydaları nelerdir?

İşte cevabı…

KAN ŞEKERİNİ AYARLAR

Bir avuç kavrulmuş leblebi yemek, kan şekerinin seviyesini kontrol etmeye katkıda bulunur, vücuttaki insülin miktarını azaltarak insülin direncini önler.

HASTALIKLARDAN KORUR

Bir avuç leblebi tüketmek, içinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

KALP HASTALIKLARINI ÖNLER

Kavrulmuş leblebinin içinde bulunan B6, C vitamini, lif ve potasyum kalp sağlığını destekler. Yüksek lif içeriği kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

HASARLI HÜCRELERİ TAMİR EDER

Kavrulmuş leblebi, bol miktarda B vitamini içerir, bu da hasarlı hücrelerin tamirine yardımcı olur.

Hasar gören hücrelerin işlevlerini arttırmak için bir avuç leblebi yemek faydalıdır. Ayrıca böbreklerin daha iyi çalışmasına ve böbrek taşı atmasına yardımcı olur.

Kavrulmuş leblebinin içinde bulunan selenyum karaciğer enzimine destek verir.

Kansere neden olan bazı maddelerin yok edilmesine katkıda bulunabilir. İltihabı azaltabilir, tümörlerin büyümesini engelleyebilir.

KEMİK YAPISINI DESTEKLER

Kavrulmuş leblebinin içinde bulunan K vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfat; kemik yapısını desteklemeye yardımcı olur.

Fosfat ve kalsiyum kemiklere fayda sağlar, manganez ise kemik oluşumunu etkiler.

MİDEYE İYİ GELİR

Mide rahatsızlığı olan kişilerin leblebi yemesi, bu rahatsızlıkların giderilmesine fayda sağlar.

Kavrulmuş leblebi, mide asidini emer ve mide ağrısını azaltır.

CİLDİ KORUR

Kavrulmuş leblebinin içinde bulunan manganez, cildin korunmasına yardımcı olur. Güneş ışınlarının neden olduğu kızarıklıkları önlemeye katkıda bulunur, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardım eder.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Lif oranı sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve daha az yemek yemenize yardım eder. Bu özelliği sayesinde diyet yaparken kilo vermenize yardımcı olur.

UYARI: Hassas veya alerjik olan kişilerin doktoruna danışmadan yemesi önerilmez. Uzun süredir kan şekeri problemi yaşıyorsanız doktorunuza başvurmanız önerilir.