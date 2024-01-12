Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot

Doğal besinler, sağlıklı yaşamak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Bu besinlerden biri de kuşkonmaz otu. Kuşkonmaz otu, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir bitki olarak biliniyor.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ NASIL OLMALI?

Sağlıklı bireylerde kan şekerinin normal aralığı, 70-120 mg/dl’dir. Bazı bireylerde ise insülin hormonu yetersiz salgılanır ve kan şekerinde artış olur. Bu bireyler, diabetes mellitus yani şeker hastası olarak tanımlanır.

Kan şekerinin anlık ölçümü, tek başına şeker hastalığını teşhis etmek için yeterli değildir.

Bu nedenle, kandaki şekerin hemoglobin ile bağlanmasını gösteren HbA1c adlı bir test de yapılır. Bu testin sonucu, %6-6,5 arasında ise prediyabet yani gizli şeker, %6,5 üzerinde ise şeker hastalığı anlamına gelir.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kuşkonmaz, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir. Kuşkonmazı pişirmek için çok zahmete girmenize gerek yoktur.

Kuşkonmazları fırında tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayarak pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız kuşkonmazları, ana yemeklerin yanında garnitür olarak sunabilir veya salatalarınıza ilave edebilirsiniz.

Kuşkonmazı haşlamak da bir seçenektir. Haşladığınız kuşkonmazların üzerine sarımsaklı zeytinyağı gezdirerek afiyetle yiyebilirsiniz. Kuşkonmazla omlet yapmak da mümkündür.

Çorbalarınıza kuşkonmaz ekleyerek lezzet katabilirsiniz. Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla kavurarak da tüketebilirsiniz.

Bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok sinirli olanlar kuşkonmaz yemekten kaçınmalıdır.