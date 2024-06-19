Kanada'da sığınmacı sorununa tepki. "Burası Yemen mi?"

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kanada'da da sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, bu konuyu ele alan bir kampanya büyük tepki çekti. Kanada'da bir kamyonun kasasına yerleştirilen ekranlarda yayınlanan video, sığınmacı sorununu gündeme getirdi.

Videoda, "Burası Yemen mi? Burası Suriye mi? Burası Irak mı? Hayır, Kanada. Burası Kanada. Uyan Kanada. İşgal altındasın." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada gündem olan video, birçok kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yapıldı. Benzer şikayetleri olan kişiler de videonun yayılmasına katkı sağladı.