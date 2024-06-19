Kanada'da sığınmacı sorununa tepki. "Burası Yemen mi?"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanada'da sığınmacı sorununa tepki. "Burası Yemen mi?"

Kanada'da bir kamyonun kasasına yerleştirilen ekranlarda yayınlanan video, sığınmacı sorununa dikkat çekti.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kanada'da da sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, bu konuyu ele alan bir kampanya büyük tepki çekti. Kanada'da bir kamyonun kasasına yerleştirilen ekranlarda yayınlanan video, sığınmacı sorununu gündeme getirdi.

ekran-resmi-2024-06-19-19-17-41.png

Videoda, "Burası Yemen mi? Burası Suriye mi? Burası Irak mı? Hayır, Kanada. Burası Kanada. Uyan Kanada. İşgal altındasın." ifadeleri yer aldı.

ekran-resmi-2024-06-19-19-17-23.png

Sosyal medyada gündem olan video, birçok kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yapıldı. Benzer şikayetleri olan kişiler de videonun yayılmasına katkı sağladı.

Son Haberler
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı Spor
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı Dünya
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı Yaşam
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti Yerel Haberler
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız Spor
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü Yerel Haberler
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü