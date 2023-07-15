Kanarya'yı Dzeko güldürdü. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki son maçında Neftçi Bakü ile karşılaştı. Zenit ile 0-0 berabere kalıp penaltılarda 4-3 kaybeden, Kızılyıldız’a ise 3-1’lik skorla mağlup olan İsmail Kartal'ın ekibi, kardeş ülke Azerbaycan’ın temsilcisi Neftçi Bakü'yü mağlup edip kapanışı moralli yapmak istiyordu.

KARTAL, BATSHUAYI’Yİ KENARA ALDI

Karşılaşmaya yine kalede Altay ile başlayan Fenerbahçe, Kızılyıldız karşısında sol bekte oyuna girdikten sonra Joao Pedro’ya asist yapıp hücumu hareketlendiren Oosterwolde’yi ilk 11’e çekmişti. Teknik direktör İsmail Kartal, Mert Hakan ve Rossi’yi de sahaya sürerken; ileride Batshuayi yerine Dzeko haricinde Ryan Kent’i tercih etti.

Batshuayi ile Dzeko’nun geçtiğimiz maç uyumsuz kalması dikkat çekmişti.

GOL TEHLİKESİ YARATAMADILAR

İki takımın da birbirini ölçüp tartarak başladığı mücadelede, Fenerbahçe rakibine oranla hem topa hem de oyuna daha hakim gözüken taraftı.

Sarı lacivertliler devre sonuna doğru topla oynamada rakibine yüzde 63’e, yüzde 37 oranında fark attı.

284 pas yapan Fenerbahçe yüzde 92’lik başarılı pas oranı tutturdu. Ancak söz konusu paslar ve oyundaki hakimiyet şut denemelerinde, gol tehlikesi oluşturmada (2 şut denemesi, 1 isabet) karşılık bulamadı.

ORTA SAHADA GEÇİŞ PROBLEMLERİ…

İlk 2 hazırlık maçında da topu 2. bölgeden 3. bölgeye taşımakta ciddi oranda zorlanan, yaratıcı oyuncu boşluğunu açıkça yaşayan Fenerbahçe; Crespo, Mert Hakan ve İsmail’den oluşan orta saha ile de bunu gerçekleştiremedi.

Neftçi Bakü karşısında yine kanatlardaki akışla Kent ve Rossi’den faydalanmaya çalışan sarı lacivertlilere ilk 45 dakikada bu strateji verim getirmedi.

OYUN HIZLANDI, GOL GELDİ

Fenerbahçe ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptıktan sonra özellikle Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu’nun katkılarıyla hücumdaki üretkenliğini artırdı.

Neftçi Bakü, rakibinin geliştirdiği organizasyonları çözümlemekte zorlandı.

Dakikalar ilerledikçe maçın yorgunluğunu da hissetmeye başlayan Neftçi, iyiden iyiye etkisizleşti.

DZEKO SİFTAH YAPTI: 1-0

Sarı lacivertli ekip 60. dakikadan sonra farklı bir çehreye büründü. Edin Dzeko gibi geriye gelip top alan ve atak başlattıktan sonra yaptığı ‘takip hücumlarını’ seven Serdar Dursun’un oyunda olması, Boşnak golcüyü de besledi.

Dakikalar 72’yi gösterirken atak başlatan Dzeko, pasını ceza sahasına yönelen Serdar’a aktarıp içeri koşu yaptı. Serdar’dan pası alan Ryan Kent soldan ortayı kesti ve Dzeko, sarı lacivertli formayla siftah yaptı: 1-0.

TEK GALİBİYET ALDILAR

Fenerbahçe, Rusya’daki turnuvada Azeri ekibi Neftçi Bakü’yü mağlup ederken; turnuvadaki tek galibiyetini almayı başardı.

Üçüncü maçta ritmini bulan ve daha hazır gözüken sarı lacivertliler, özellikle 60. dakikadan itibaren yeni sezonda hayal edilen futbola yakın bir performans ortaya koydu. Dzeko’nun golüyle gülmek, Kartal ve ekibi için ayrı bir motivasyon oldu.